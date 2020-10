Inter - AC Milan : les compositions du derby

À l'occasion de cette 4e journée de Serie A en Italie, l'Inter et l'AC Milan ont rendez-vous ce samedi, à 18h, à San Siro pour un «derby della Madonnina» qui s'annonce intense entre des Nerazzurri sixièmes (2 victoires, 1 nul) et des Rossoneri en tête du championnat grâce à un sans faute (3 succès).

Concernant les locaux sur le papier, Antonio Conte aligne un 3-4-1-2 avec son duo Lukaku-Martinez devant. En face, Stefano Pioli opte lui pour un 4-2-3-1 classique et titularise l'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic en pointe, avec un trio Leao-Calhanoglu-Saelemaekers derrière lui.

Le XI de l'Inter : Handanovic - Kolarov, de Vrij, D'Ambrosio - Perisic, Vidal, Brozovic, Hakimi - Barella - Lukaku, Martinez

La composition de l'AC Milan : Donnarumma - Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez - Bennacer, Kessie - Leao, Calhanoglu, Saelemaekers - Ibrahimovic

