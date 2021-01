Le retour au premier plan de Manchester United impressionne l'Angleterre, l'offre du Real Madrid pour David Alaba

La suite après cette publicité

L'Angleterre s'enflamme pour Manchester United

En Angleterre, Manchester United a frappé un grand coup hier en Premier League. En effet, les Red Devils se sont imposés 2 buts à 1 face à Aston Villa et se retrouvent à égalité de points au sommet du championnat avec l'ennemi juré, Liverpool. Pour le Daily Mirror, c'est un «rugissement rouge» qui secoue la Premier League ce matin. Surtout, les Mancuniens affirment un peu plus leurs ambitions pour la course au titre et sont des prétendants très sérieux pour remporter le championnat en fin de saison. Pour le Manchester Evening News, ce sont les «Rouges de Manchester qui sont en tête» ce matin. Le quotidien exhorte les joueurs d'Ole Gunnar Solskjær à «croire en eux» et en leurs chances de titre cette année. Enfin de son côté le Daily Star met en avant la nouvelle prestation de haute volée de Bruno Fernandes qui a offert la victoire à son équipe sur penalty.

Le Real Madrid passe à l'action pour David Alaba

On file en Espagne avec une information mercato qui s'affiche en Une de Marca ce matin ! Alors que le mercato hivernal vient tout juste d'ouvrir ses portes, le Real Madrid est sur le point de réaliser un sacré coup. Le journal madrilène annonce que les Merengues sont proches de boucler l'arrivée de David Alaba. Alors que l'Autrichien est en fin de contrat avec le Bayern Munich, la Casa Blanca veut distancer tout le monde dans ce dossier et recruter le défenseur dans les prochaines semaines même si son arrivée ne serait effective qu'en fin de saison. Un accord entre le joueur de 28 ans et la direction madrilène serait sur le point d'être trouvé sur un contrat de 4 ans et un salaire de 10 M€. De son côté AS revient sur le duel de buteur qui va animer la rencontre entre le Real et le Celta de Vigo ce soir. D'un côté Karim Benzema en grande forme ces dernières semaines avec 13 buts et Iago Aspas avec 15 réalisations sont les joueurs à suivre ce soir…

«Messi est libre de négocier»

Du côté de Barcelone, le journal Sport revient sur le feuilleton qui risque d'animer les prochains mois. Forcément, c'est l'avenir de Lionel Messi dont il est question ! Comme le titre le quotidien catalan, l'Argentin est libre de négocier avec n'importe quel club ! Alors qu'il est en fin de contrat dans 6 mois, le sextuple ballon d'or à l'embarras du choix. «Le joueur attend la fin de la saison pour choisir entre le Barça, Manchester City, le PSG et la MLS.» Mais évidemment, l'avenir de Messi sera aussi lié à la prochaine élection du président du club blaugrana. Et selon Mundo Deportivo, «le favori c'est Joan Laporta» ! Celui qui sera élu aura la lourde tâche d'essayer de convaincre Messi de rester encore un peu plus dans son club de toujours…