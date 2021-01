Premier League : Manchester United dispose d'Aston Villa et colle aux basques de Liverpool

A l'occasion de la dix-septième journée de Premier League, Manchester United accueillait Aston Villa à Old Trafford. Victorieux face à Wolverhampton (1-0) mardi, les Red Devils pouvaient recoller au leader Liverpool au classement en cas de succès. Côté Villans, une victoire face à United ce soir leur permettait de maintenir le contact avec le podium. Pour cette affiche de 21 heures, Ole Gunnar Solskjaer optait pour un 4-4-2 et titularisait notamment Paul Pogba et Anthony Martial. De son côté, Dean Smith alignait un 4-2-3-1 et comptait notamment sur Bertrand Traoré et Anwar El Ghazi.

United allumait la première mèche du match avec Bruno Fernandes bien lancé par Fred qui voyait son centre tir repoussé par Martinez (2e). Très entreprenants, les Red Devils accentuaient la pression sur les buts des Villans mais Martial et Maguire (10e, 11e) butaient sur Martinez. Villa montrait le bout de son nez deux minutes plus tard mais Mcginn voyait sa volée repoussée par De Gea (13e). Au fil du match les débats s'équilibraient et les hommes de Dean Smith gênaient aux entournures leur adversaire. Mais juste avant la pause, Manchester United trouvait enfin l'ouverture. Bien décalé sur la droite par Rashford, Wan-Bissaka centrait pour Martial qui trompait Martinez de la tête (1-0, 40e).

Paul Pogba dans tous les bons coups

Au retour des vestiaires, Aston Villa affichait de meilleures intentions et Watkins bien servi par Grealish obligeait De Gea à s'employer (50e). Fort logiquement, Villa égalisait avant l'heure de jeu. Suite à un coup-franc rapidement joué, Grealish sur la gauche distillait un bon centre pour Traoré au six mètres qui ajustait De Gea (1-1, 57e). Manchester United ne tergiversait pas et reprenait l'avantage trois minutes plus tard. Sur une touche jouée par Shaw, Pogba se faisait déséquilibrer dans la surface par Douglas Luiz. Après consultation de la VAR, l'arbitre indiquait le point de penalty.

Bruno Fernandes ne tremblait pas et transformait la sentence (2-1, 60e). Les hommes de Solskjaer reprenaient les commandes du jeu et Anthony Martial dans la surface voyait sa frappe repoussée par Martinez (70e). Très actif ce soir, Paul Pogba bien servi par Shaw au point de penalty décochait une belle frappe qui filait juste à côté (72e). La fin de match s'avérait haletante entre les deux équipes et Aston Villa ratait de peu l'égalisation sur une tête de Watkins (74e). En fin de match, Bruno Fernandes tentait sa chance de loin et obligeait Martinez à sortir le grand jeu (77e). Dans les derniers instants de la rencontre, Mings et Cash procuraient quelques frissons aux Mancuniens (84e, 90+2). Grâce à son dixième succès de la saison, Manchester United revenait à hauteur de Liverpool en tête de la Premier League.

