Virgil van Dijk prolonge à son tour à Liverpool !

C’était l’autre prolongation attendue après celle de Mohamed Salah pour deux années supplémentaires. Liverpool a annoncé le nouveau contrat de Virgil van Dijk (33 ans), sans en préciser la durée, comme ce fut le cas pour l’Égyptien. Arrivé de Southampton à l’hiver 2017 pour 85 M€ (un record pour un défenseur à l’époque), le Néerlandais sera donc encore de la partie pour deux saisons de plus.

La suite après cette publicité

«Virgil van Dijk a signé aujourd’hui un nouveau contrat avec le Liverpool FC pour prolonger son séjour avec le club au-delà de la saison 2024-25. Le capitaine a signé l’accord pour garantir que son association avec les Reds se poursuivra dans les prochaines campagnes, près de sept ans et demi après son arrivée initiale à Anfield», peut-on lire dans un communiqué du club anglais. Le défenseur batave a fait part de sa joie sur le site internet des Reds : «je suis très heureux et très fier, J’éprouve tellement d’émotions en ce moment en en parlant. C’est un sentiment de fierté, de joie. C’est tout simplement incroyable. Pouvoir prolonger mon parcours professionnel de deux années supplémentaires dans ce club est incroyable et je suis tellement heureux.»