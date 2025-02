Man City : Pep Guardiola ne regrette pas Julián Álvarez

Parti de Manchester City l’été dernier pour environ 75 M€, Julián Álvarez fait désormais le bonheur de l’Atlético de Madrid. L’Argentin commence à trouver un sérieux rythme de croisière après des débuts plus compliqués. Il cumule 17 buts et 4 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues avec les Colchoneros. De quoi nourrir des regrets pour son ancienne équipe, laquelle vit une saison pénible ? Pas vraiment selon Pep Guardiola. Le coach catalan aurait bien aimé conserver l’attaquant mais ce dernier souhaitait partir pour obtenir plus de temps de jeu.

La suite après cette publicité

«Je ne me sens pas responsable de cela. Le club m’a amené un joueur extraordinaire, mais il voulait jouer plus… et a décidé d’aller à l’Atlético de Madrid. Nous sommes très satisfaits de ce qu’il a fait pour nous. Que cela soit clair. Il nous a beaucoup aidé à réaliser quelque chose d’unique et le voir comme ça aujourd’hui nous rend très heureux. Il voulait juste être davantage un protagoniste et c’était difficile. Tout est bien qui finit bien. Et je sais qu’il est très heureux» indique Guardiola en conférence de presse.