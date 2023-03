OL - Lorient : les compositions officielles

Nouvelle journée de Ligue 1 sur Foot Mercato et encore une belle affiche au programme ! Actuel neuvième au classement en championnat (38 pts) et auteur d’une saison pour le moment décevante, l’Olympique Lyonnais affronte le FC Lorient ce dimanche, au Groupama Stadium, dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1. Les hommes de Laurent Blanc, vainqueurs successivement d’Angers en championnat (1-3) et Grenoble en Coupe de France (1-2), tenteront de remporter un troisième match consécutif afin de poursuivre cette dynamique positive et remonter au classement. De leur côté, les Merlus (8èmes, 39 pts), auteurs d’un début de saison historique dans l’histoire du club avant d’accuser le coup ces dernières semaines avec un seul succès sur les cinq derniers matches, voudront retrouver des couleurs et se rapprocher des places qualificatives à l’Europe.

Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 17h05. Pour cette nouvelle sortie de la saison en Ligue 1, Laurent Blanc, handicapé par plusieurs absences de marques (Lopes, Lacazette, Gusto, Thiago Mendes, Boateng et Jeffinho), mise sur un 4-3-3, quelquefois utilisé depuis sa prise de fonction. Victime d’une fracture du doigt, Anthony Lopes laisse donc sa place dans le but à Rémy Riou. Sinaly Diomandé, Castello Lukeba, Dejan Lovren et Nicolas Tagliafico forment la défense, tandis que le milieu de terrain est composé de Johan Lepenant, Corentin Tolisso et Maxence Caqueret. Enfin, Amin Sarr, Rayan Cherki et Bradley Barcola auront la lourde tâche d’animer le secteur offensif. Du côté des visiteurs, Régis Le Bris reconduit son 4-1-4-1 et aligne logiquement Bamba Dieng en numéro neuf. Le Sénégalais sera suppléé sur le front de l’attaque par Yoann Cathline, Enzo le Fée, Jean-Victor Makengo et Stephane Diarra.

Compositions des équipes :

OL : Riou - Diomandé, Lukeba, Lovren, Tagliafico - Lepenant, Caqueret, Tolisso - Cherki, Sarr, Barcola

Lorient : Mannone - Kalulu, Meité, Talbi, Le Goff - Abergel - Diarra, Makengo, Le Fée, Cathline - Dieng