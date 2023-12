Le tirage de l’Euro 2024 inquiète de nombreuses nations, Manchester United va jouer un sale coup au Bayern pour une de ses légendes

Le tirage de l’Euro 2024 fait trembler plusieurs nations

On sait à quoi va ressembler l’été allemand des Bleus maintenant. Pas de quoi fanfaronner, mais le groupe semble prenables pour les Français qui retrouvent déjà les Pays-Bas, mais aussi l’Autriche. Ils affronteront aussi une équipe issue des barrages. Les Bleus sont en terrain connu estime le journal Le Parisien, avec ce groupe dense, ils ont toutes les connaissances nécessaires pour bien se préparer. Un homme à hâte de commencer : Olivier Giroud. «Il me manque cet Euro. Si on la gagne, je tirerai ma révérence», a déclaré l’attaquant français au micro de RMC. Du côté du Portugal, on est aussi plutôt confiant avec un tirage clément au sein du groupe F. En Angleterre, on fait preuve de sérénité également. Le sélectionneur, Gareth Southgate a affirmé que son équipe peut se montrer à la hauteur et répondre aux attentes de la nation en remportant l’Euro 2024. Par contre, en Espagne et en Italie, on grince des dents. Les deux grosses nations du football européen se retrouvent dans le groupe de la mort. Avec l’Albanie et la Croatie, il est certain qu’une des deux équipes va quitter la compétition plus tôt que prévu. Que ce soit dans le journal Sport ou La Gazzetta Dello Sport, on donne la Croatie favorite de ce groupe B. Le suspens est déjà lancé et tout le monde met la pression sur ses adversaires. Le pays hôte, l’Allemagne, se satisfait du tirage, plutôt clément et de la bonne organisation de la compétition pour l’instant.

Une légende bavaroise fait de l’œil à Ten Hag

On part en Angleterre. La presse locale critique encore plus que d’habitude la dernière prestation de Manchester United, battu 1-0. Après le match nul concédé à Galatasaray (3-3), les Red Devils n’ont jamais semblé aussi faibles par les tabloïds britanniques. Ces dernières heures, la presse anglaise révèle de gros conflits entre Erik ten Hag et certains joueurs dont Martial et Rashford. En cause, leur attitude lors de la déconvenue à Newcastle. Erik ten Hag compte bien faire le ménage, les deux hommes pourraient en faire les frais. Par contre, un Bavarois pourrait débarquer à Manchester. À en croire les informations du Sun et de Bild, Thomas Müller a demandé à quitter le Bayern Munich pour rejoindre MU. Le technicien néerlandais envisage de l’engager libre de tout contrat en juin 2024. Il est un grand fan de l’attaquant expérimenté et l’aurait déjà contacté l’hiver dernier au sujet d’un éventuel transfert.

Bellingham bousculé par les médias espagnoles

Jude Bellingham connaît ses premiers accrocs en Espagne. En effet, le milieu anglais a provoqué une petite polémique malgré lui. Comme le rapporte le journal Sport, le milieu offensif a été menotté par le système défensif d’une équipe de Grenade. Agacé, il a fait des erreurs, dont un tacle qui aurait pu lui valoir un second carton jaune. Plusieurs éditorialistes estiment qu’il est protégé par l’arbitrage.