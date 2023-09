Man City : l’étonnante réaction de Guardiola après l’élimination

La suite après cette publicité

En pleine bourre en Premier League avec 6 victoires au compteur en 6 journées, Manchester City a été stoppé dans son élan à l’occasion du 3e tour de Carabao Cup. À St James Park, c’est bel et bien Newcastle qui s’est imposé sur la plus petite des marges face au club mancunien grâce à une réalisation de son buteur suédois, Alexander Isak, en seconde période (1-0).

Ainsi, les chances pour Manchester City de réaliser le quadruplé après avoir remporté la Ligue des champions, le championnat d’Angleterre et la FA Cup lors de l’exercice précédent, se sont envolées face aux Magpies. Mais visiblement, le manager des Skyblues ne semble pas affecté par cet échec et a assuré avec une touche d’humour qu’il ne visait pas cet objectif à l’issue de la défaite face à la formation du Tyne and Wear. «Vous pensez que l’objectif était de remporter le quadruplé ? Honnêtement, ce n’est pas le cas. Nous avons très bien concouru et nous sommes plus que satisfaits d’avoir remporté le triplé. Nos attentes sont élevées mais pas suffisamment pour ne pas être satisfait», a justifié le technicien espagnol.