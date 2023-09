Manchester United : la nouvelle sortie médiatique remarquée de l’accusé Antony

La suite après cette publicité

La parole est à la défense. Accusé de violences conjugales par son ex-compagne, Gabriela Cavallin, et d’être à l’origine de terribles sévices, Antony fait désormais face aux témoignages de deux autres femmes contre lui. Acculé, il s’est déjà défendu une première fois sur les réseaux sociaux démentant catégoriquement ce que lui reprochait Gabriela Cavallin mais ces nouvelles accusations viennent mettre à mal sa stratégie de défense.

Exclu pour le moment de la sélection brésilienne, l’ailier vit mal la situation. C’est ce qu’il explique lors de sa première interview depuis le déclenchement de l’affaire, niant toujours les actes de violences et de harcèlement sur son ancienne compagne. Il parle d’une relation toxique avant tout. «Il y avait de la jalousie des deux côtés, de ma part et de la sienne également. Cette question d’assumer publiquement notre relation lui a causé du stress.»

Antony nie tous les faits

Dans cette longue interview à la télévision brésilienne SBT, le joueur de 23 ans nie tout en bloc. L’altercation dans la voiture ? «Jamais je n’ai menacé de la jeter en dehors de la voiture». Les captures d’écran de conversations ? «Il y a des choses qui ont été modifiées». Les menaces de mort par écrit ? «Il faut voir le contexte de la conversation». Les photos de blessure à la tête ? «À aucun moment je ne l’ai touchée». La défense de l’accusé est toujours la même.

Sans parler de la coupure à la main avec un verre, de la dislocation d’une prothèse mammaire après un coup, ou la confiscation du passeport, le Brésilien a réponse à tout. C’est désormais à la justice de faire son travail et à la police d’enquêter mais le joueur recruté 95 M€ à l’Ajax il y a un an ne semble pas inquiet par la suite des événements. Pourtant, Manchester United, qui sort à peine de l’affaire Mason Greenwood, suit cela avec beaucoup d’attention.

Il n’a pas peur pour son avenir

Le club anglais a communiqué dans la semaine expliquant pudiquement être «dans l’attente d’informations complémentaires». Antony lui se dit convaincu que son avenir s’écrit à MU. «C’est quelque chose qui ne me vient pas à l’esprit (la résiliation de son contrat, ndlr). Je connais la vérité et elle éclatera. Je sais que beaucoup me massacrent, mais la vérité éclate toujours. United est au courant de toute l’enquête. Ils suivent et continueront de suivre».