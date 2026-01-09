L’énorme chambrage des Parisiens après la désillusion de l’OM, l’Espagne a peur pour le Real Madrid

Le PSG se moque de l’OM

« Que ce fut dur », placarde avec tristesse La Provence. L’Olympique de Marseille a cru mettre fin à 14 ans de disette en renversant le PSG grâce à Greenwood et un CSC de Pacho en toute fin de match. Le banc marseillais commençait même à célébrer, mais le karma a frappé aussitôt. Alors qu’Aubameyang était proche de mettre le but du KO, le PSG contre-attaque, Vitinha a envoyé une longue passe magistrale pour Barcola qui remisait parfaitement de la tête pour Gonçalo Ramos. Fou de rage, Medina a fondu en larmes après la séance de tirs au but perdue et il n’était pas le seul. « Le trophée échappe des mains de l’OM », regrette La Marseillaise. L’OM y a cru jusqu’au bout, mais les jeunes supporters marseillais devront patienter encore un peu avant de voir leur club remporter un trophée. Après la rencontre, les Parisiens ont fortement chambré les Marseillais, qui se voyaient déjà célébrer sur le Vieux-Port. Nuno Mendes a chambré Balerdi en répondant à son post d’un : « essaie encore la prochaine fois ». Blessé, Safonov s’est demandé « pourquoi c’est trop facile », alors que Marquinhos s’est montré très taquin après la fin du match au micro de Ligue 1+.

Une victoire qui ne rassure pas

En Espagne, c’était le derby madrilène entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid. « Dominer n’est pas gagner, en revanche souffrir, c’est gagner », placarde le journal AS. Les rôles se sont inversés cette fois-ci avec le Real Madrid qui l’a emporté 2-1 face à son voisin avec beaucoup moins d’occasions sur la rencontre. « En finale avec souffrance », résume le journal Marca. La rencontre a divinement bien démarré pour le Real avec un boulet de canon de Federico Valverde sur coup-franc. Une frappe surpuissante de l’Uruguayen chronométrée à 108 km/h. La suite, un Real qui a donné l’impression de ne pas vraiment pouvoir faire la différence. Rodrygo a bien marqué le but du break, mais Sørloth a redonné espoir aux siens. Après, Courtois a brillé et l’Atlético de Madrid a vendangé avec 16 tirs, dont 6 arrêts du gardien belge. « Le Real tient bon et il y aura un Clasico en finale », se réjouit Mundo Deportivo. Face au Barça, Xabi Alonso a confirmé en conférence de presse que Kylian Mbappé sera du voyage pour la finale. Reste à savoir si ce sera pour jouer ou juste pour soutenir ses partenaires. Mais vu la prestation des Madrilènes, la présence du Français ne serait pas de trop.

Le Barça comme grand favori

En Catalogne, on se projette sur cette finale de Supercoupe d’Espagne dimanche. « Il y aura bien un Clasico », s’enflamme le journal Sport ce vendredi matin. Pour le média espagnol, aucun doute, le FC Barcelone sera le favori. La presse catalane était bien évidemment devant le derby madrilène hier, « un derby canapé », s’amuse le média. Le FC Barcelone a bien vu l’impuissance du Real Madrid sans Mbappé, ce qui est loin de faire peur aux Culés qui sont sur une grosse série, rappelle Mundo Deportivo. Dans les chiffres, le Barça a tout d’un rouleau compresseur. Les Culés marquent en moyenne 3 buts par match et la défense ne cesse de s’améliorer : elle n’a pas encaissé de but lors de ses 5 derniers matchs. Le Barça démontre une énorme force collective avec Raphinha et Fermin Lopez en pleine forme. Le nom du grand espoir suédois Roony Bardghji est aussi cité. Son match face à l’Athletic a impressionné les observateurs et, comme le relaie la presse, tout le monde est choqué par la qualité du joueur qui, on le rappelle, a été recruté pour seulement 2,5 M€. L’attaque du Barça tourne à plein régime avec des joueurs comme Bardghji et Lewandowski sur le banc, de quoi donner des motifs d’espoir aux Blaugranas avant dimanche.