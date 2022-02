PSG-Rennes : la première contrastée de Xavi Simons

La suite après cette publicité

Enfin. Les supporters du Paris SG attendaient ce moment depuis plusieurs semaines. Emballés par ses performances en U19, en Youth League mais aussi ses entrées en jeu saignantes en L1 et ses apparitions en Coupe de France, ils ont finalement pu voir Xavi Simons (18 ans) démarrer un match de championnat. Ce vendredi soir, contre le Stade Rennais (1-0, 24e journée de L1), le Néerlandais a en effet eu la confiance de Mauricio Pochettino d'entrée. «C’est toujours important d’avoir la possibilité de faire jouer des joueurs différents. Xavi a eu l'opportunité d'essayer de montrer qu’il peut faire partie de cette équipe première du PSG. Beaucoup de joueurs avaient des problèmes, c'était l’occasion de faire tourner et de faire des tests», a justifié le technicien argentin au micro de Prime Video.

Le milieu offensif, aligné à droite dans le trio d'attaque du 4-3-3 du technicien parisien, a livré 65 minutes irrégulières. On ne peut pas lui reprocher son investissement et son envie débordante, comme sur certains retours défensifs (30e, 49e). On ne peut que saluer ses prises d'initiatives balle au pied, dans une équipe peu en verve et une position qui n'est sans doute pas sa préférée qui plus est, comme cette percée côté droit (51e). Seulement, l'ancien du Barça a aussi connu pas mal de déchet dans le jeu combiné et, surtout, il a mal négocié deux situations qui auraient pu soulager les siens plus tôt dans la partie (15e, 40e).

Une heure, des hauts et des bas

Remplacé par Georginio Wijnaldum peu après l'heure de jeu, l'intéressé, lui, semblait satisfait. «C'était un match compliqué, dur, mais c'était important de gagner avec le but de Kylian à la fin, on est content. On savait que Rennes était une bonne équipe, ils nous ont battu à l’aller, on voulait gagner ce match pour gonfler notre moral pour le prochain match, on l’a fait», a-t-il d'abord lancé à Prime Video avant de parler davantage de lui. «Cette saison, je joue plus offensif, je m’adapte aux demandes du coach. Il y a des joueurs de haut niveau autour de moi, c’est facile de jouer avec eux. Je crois que c’est ma façon de jouer, vouloir récupérer vite et tout de suite aller de l’avant», a-t-il analysé.

Sans s'enflammer sur ses aspirations futures, alors que son bail expire en juin 2022, l'ex-pensionnaire de La Masia veut prendre ce qu'il y a à prendre et profiter du niveau de ses coéquipiers. «Titulaire contre le Real ? Calme ! On continue à travailler, on verra ce qui se passe. Le coach et les joueurs rendent tout plus facile pour moi, c’est bien de travailler», a-t-il conclu. Les supporters, fortement remontés contre leurs stars et la politique de formation de sa direction comme ils l'ont manifesté face aux Rouge-et-Noir, demanderont sans doute, eux, à revoir Xavi Simons démarrer des matches de L1.