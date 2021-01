Dossier Messi : Ronald Koeman répond à Leonardo

La suite après cette publicité

L’interview accordée par Leonardo à France Football a fait grand bruit en Catalogne. En laissant entendre que le Paris Saint-Germain avait sa chaise réservée à la table des négociations pour Lionel Messi, le directeur sportif des Rouge-et-Bleu a relancé la rumeur « Messi au PSG ». Présent face aux médias, Ronald Koeman, l’entraîneur du FC Barcelone, a été interrogé à ce sujet.

Et voici sa réponse. « Je pense qu’il peut dire qu’il le veut. Si on me demande si je suis intéressé par Neymar et Mbappé, je dirais oui, donc c’est la même chose. Je ne peux rien dire de plus parce que je ne sais pas de quoi le futur sera fait », a-t-il déclaré en conférence de presse. Une réponse plutôt sobre.