Lens-Séville : le gros coup de gueule de Franck Haise

Demain à 18h45, le Racing Club de Lens va accueillir le Séville FC lors de la dernière journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League. Mais les Andalous se déplaceront sans supporter puisque le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a interdit aux fans sévillans de se rendre dans le nord de la France. Ce qui a provoqué l’incompréhension puis la colère du club ibérique et de ses supporters. Mais ce ne sont pas les seuls à être remontés. L’entraîneur des Lensois, Franck Haise, a fait part de son mécontentement en conférence de presse ce lundi. Ses propos sont relayés par La Voix du nord.

La suite après cette publicité

« Je regrette l’absence des Espagnols. D’autant plus que les infos ont été tardives. Le tirage au sort a eu lieu fin août, il y a des gens qui viennent d’Espagne, qui ont organisé non pas un déplacement mais un voyage, ils sont 300-400. Au dernier moment, on leur dit, parce qu’il y a certains problèmes, de rester chez eux. À 10 mois des Jeux Olympiques, comment on va faire si on n’est pas capable d’accueillir 300 personnes ? C’est un vrai problème, au-delà de la forme. Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode.» Le message est passé…