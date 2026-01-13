Menu Rechercher
Wout Faes débarque à l’AS Monaco

Par Max Franco Sanchez
Wout Faes @Maxppp

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Wout Faes. Le défenseur central international belge de 27 ans est prêté par le Leicester City Football Club jusqu’en fin de saison, avec option d’achat ». Le club de la Principauté vient d’annoncer l’arrivée de sa nouvelle recrue, Wout Faes, qui vient notamment couvrir l’absence de Mohamed Salisu, récemment blessé pour plusieurs mois.

AS Monaco 🇲🇨
𝙒𝙤𝙪𝙩 𝙁𝙖𝙚𝙨 𝙚𝙨𝙩 R𝙤𝙪𝙜𝙚 & B𝙡𝙖𝙣𝙘

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Wout Faes. Le défenseur central international belge de 27 ans est prêté par le Leicester City Football Club jusqu’en fin de saison, avec option d’achat.

L’AS Monaco lui souhaite le
L’international belge (28 sélections) est la première recrue hivernale de l’ASM. Il connaît déjà bien la Ligue 1 puisqu’il a déjà évolué à Lens plus tôt dans sa carrière, club qu’il a quitté en 2022 pour rejoindre les Foxes. Un joli renfort pour son compatriote Sébastien Pocognoli !

Pub. le - MAJ le
