Wout Faes débarque à l’AS Monaco

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Wout Faes. Le défenseur central international belge de 27 ans est prêté par le Leicester City Football Club jusqu’en fin de saison, avec option d’achat ». Le club de la Principauté vient d’annoncer l’arrivée de sa nouvelle recrue, Wout Faes, qui vient notamment couvrir l’absence de Mohamed Salisu, récemment blessé pour plusieurs mois.
L’international belge (28 sélections) est la première recrue hivernale de l’ASM. Il connaît déjà bien la Ligue 1 puisqu’il a déjà évolué à Lens plus tôt dans sa carrière, club qu’il a quitté en 2022 pour rejoindre les Foxes. Un joli renfort pour son compatriote Sébastien Pocognoli !
