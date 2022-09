Denis Zakaria prêté par la Juventus à Chelsea

Frustré par un temps de jeu assez faible depuis sa venue à la Juventus l'hiver dernier en provenance du Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria (25 ans) a été officiellement prêté avec option d'achat dans la nuit à Chelsea pour cette saison 2022/2023.

L'international suisse vient compléter un milieu de terrain déjà bien fourni entre les présences de N'Golo Kanté, Mateo Kovacic ou encore Jorginho, mais qui ne donne pas complètement satisfaction à Thomas Tuchel en ce début de saison.

Swiss international Denis Zakaria has joined us on loan from Juventus for the remainder of the 2022/23 campaign! 😁#ZakariaIsChelsea