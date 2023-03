Emiliano Martinez va poser problème à Hugo Lloris

La suite après cette publicité

Le 18 décembre dernier, l’Argentine a remporté la Coupe du Monde au Qatar. Emiliano Martinez a gagné son duel à distance avec Hugo Lloris. Les retrouvailles des deux hommes en Premier League avaient été glaciales quelques jours après. Il faut dire que Dibu Martinez n’avait pas été tendre avec les Français puisqu’il avait multiplié les provocations. Les deux gardiens pourraient se retrouver plus vite que prévu.

En effet, TyC Sports révèle que Tottenham est très intéressé à l’idée de recruter Emiliano Martinez. Le portier argentin veut rejoindre un club de calibre supérieur et Aston Villa ne fermera pas la porte en cas de bonne offre. Une mauvaise nouvelle pour Hugo Lloris, sous contrat jusqu’en 2024 et dont les prestations cette saison étaient très critiquées. Les deux hommes pourraient donc cohabiter à moins que le Frenchy décide de changer d’air à un an de la fin de son bail chez les Spurs.

