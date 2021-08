L'arrivée de Lionel Messi suscite de vives réactions dans le vestiaire du PSG !

La suite après cette publicité

Après la victoire face à Troyes pour lancer la saison de Ligue 1, plusieurs joueurs parisiens se sont exprimés sur Lionel Messi. « À mon avis c'est le meilleur joueur de l'histoire du football », résumait par exemple Ander Herrera, alors que l'entraîneur Mauricio Pochettino n'a pas caché qu'il serait, logiquement, intéressé par la possibilité d'avoir son compatriote sous ses ordres.

Et forcément, en interne, on a le sourire. Depuis des semaines déjà, certains joueurs parisiens s'étaient préparés à voir le natif de Rosario débarquer comme l'explique l'Equipe. Avec un Neymar aux commandes dans ce dossier, plusieurs joueurs du club avaient en quelque sorte la conviction que tout n'était pas encore bouclé avec le Barça, et que la possibilité de voir la star de l'Albiceleste à Paris était réelle.

Les joueurs sont fous de joie

Quand cette future arrivée s'est confirmée, il y a eu de vives réactions, et Messi a été le sujet d'actualité de ces derniers jours en interne. « On va avoir la plus belle équipe de l'histoire, c'est un truc de malade », a même lâché un joueur parisien. Vous l'aurez compris, c'est un énorme sentiment de joie et d'enthousiasme qui inonde le vestiaire contrôlé par Mauricio Pochettino en ce moment. Ce sont surtout les jeunes ont hâte de voir le désormais ex-Barcelonais arriver.

Ce dernier sera de toute manière bien accueilli, puisqu'en plus d'un vestiaire très hispanophone, il compte déjà sur de fidèles amis comme Neymar ou Angel Di Maria, et même s'il n'est pas spécialement proche de Mauro Icardi, il n'y a pas de mauvaise relation ni de tensions avec le buteur. Pas de doutes, il ne devrait pas y avoir de souci pour son intégration dans un vestiaire qui l'accueillera avec le sourire !