Chelsea et 5 clubs de Premier League en tournée aux États-Unis cet été

Des Anglais aux États-Unis. Comme attendu ces dernières heures, la Premier League a confirmé qu’Aston Villa, Brentford, Brighton, Chelsea, Fulham et Newcastle iraient tous aux USA cet été pour s’y affronter dans le cadre de la Premier League Summer Series, un tournoi amical de pré-saison. C’est la première fois que la PL organise un tournoi de pré-saison aux États-Unis.

« La Premier League a confirmé que son premier tournoi de pré-saison aux États-Unis aura lieu en juillet, avec six clubs voyageant pour participer à des matchs et à des événements dans cinq grandes villes de la côte Est. […] Ils disputeront un total de neuf matchs entre le samedi 22 juillet et le dimanche 30 juillet dans les stades d’Atlanta (Géorgie), Harrison (New Jersey), Orlando (Floride), Philadelphie (Pennsylvanie) et Landover (Maryland) », précise le communiqué de la Ligue anglaise pour l’occasion.

