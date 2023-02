FC Barcelone : le casse-tête Abde

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone s’apprête déjà à vivre un été assez animé. La saison bat son plein, et les Catalans sont bien embarqués pour aller au bout en Liga, mais on sait déjà qu’il va y avoir du changement dans l’effectif de Xavi. Il va y avoir des départs, avec certains joueurs comme Sergio Busquets dont l’avenir est assez flou par exemple, tout comme il va y avoir des arrivées. Puis, il y a certains cas particuliers, comme celui des joueurs prêtés.

C’est le cas d’Abdessamad Ezzalzouli, alias Abde. Actuellement prêté du côté d’Osasuna, l’international marocain réalise des prestations assez intéressantes. Parfois titulaire, parfois joker de luxe, le joueur prêté par l’écurie catalane a notamment inscrit le but de la victoire des Rojillos face à Séville ce week-end. Son premier but de la saison en Liga, lui qui affiche aussi deux passes décisives au compteur en 16 apparitions en championnat. Plus que les stats, c’est sa capacité à éliminer des joueurs et à mettre le feu dans une défense qui impressionne.

Un atout précieux

Comme l’indique Relevo, un club s’intéresse déjà à lui en vue de l’été prochain : Nottingham Forest. Un intérêt qui peut faire les affaires du Barça, qui aura besoin de liquidités, alors qu’Osasuna n’a de son côté aucune option d’achat. Comme l’indique Sport, le principal concerné privilégierait plutôt de rester à Barcelone, et Xavi apprécierait plutôt le joueur. Un intérêt réciproque donc, mais la réalité financière du club risque de passer devant tout.

Les médias ibériques rajoutent que les Catalans s’attendent à recevoir des propositions particulièrement juteuses, pour un joueur qui est donc plutôt bankable, et qui n’avait coûté que 2 millions d’euros. L’hiver dernier, il se disait que le Barça attendait au moins 20 millions d’euros pour le Lion de l’Atlas, et tout indique que le club de Joan Laporta pourra même gratter un peu plus…