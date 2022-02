OM : la première réussie de Sead Kolasinac

La suite après cette publicité

On l'avait plutôt bien compris, Jorge Sampaoli allait un peu faire tourner après un éprouvant Olympico ce mardi, ce vendredi soir pour la réception d'Angers. On savait aussi que Luan Peres tirait un peu la langue et que les recrues hivernales (Cédric Bakambu, Sead Kolasinac), qui manquaient pourtant de rythme, allaient être de la partie pour se relever.

Si on a déjà vu à l'œuvre Cédric Bakambu avec deux entrées pour un but, Kolasinac, recruté libre puisqu'Arsenal avait convenu, avec lui, d'une rupture de contrat, était un véritable point d'interrogation. On se le disait d'autant plus qu'il avait plutôt un profil de piston gauche, mais qu'il aurait sa place seulement pour faire souffler Luan Peres, en central gauche d'une défense à trois ou à quatre avec Rongier en position hybride.

Une heure plus que correcte

Mais ce vendredi soir était irréel. Presque autant que la composition d'équipe, résolument offensive d'un Jorge Sampaoli qui avait, semble-t-il, à coeur de se racheter de la débâcle entre Rhône et Saône. Ainsi, il débutait sur le flanc gauche et était le pendant de Pol Lirola. Lors de la première période, on l'a beaucoup vu. Il a même joué quasiment en tant qu'ailier, tant il était haut sur le terrain.

Dur sur l'homme, il n'a pas pris beaucoup de risques, mais a récupéré, en position haute donc, beaucoup de ballons. Il a aussi montré ses qualités de pied avec notamment deux jolis centres qui auraient pu faire but si un défenseur angevin n'était pas venu contrarier un Milik retrouvé. Sorti vers l'heure de jeu, il a vraiment été bon et Sampaoli était relativement content : « oui, ce sont des joueurs arrivés il y a peu de temps, avec peu d'activité. Le temps qu'ils connaissent leurs collègues et le système, tout ira mieux ». En somme, Longoria ne semble, à nouveau, ne pas s'être trompé dans son recrutement.