FC Barcelone : ça a chauffé entre Gerard Piqué, Lionel Messi et d'autres cadres !

La suite après cette publicité

Quand quelque chose se passe au Barça, ça termine toujours par sortir un jour ou l'autre... Ainsi, presque quotidiennement, les médias locaux dévoilent des polémiques, des histoires croustillantes et des anecdotes à gogo sur ce qui se passe en coulisses du côté du Camp Nou, sans parler des multiples infos mercato. Ce mercredi, on en a notamment appris un peu plus sur les relations entre les cadres dans le vestiaire.

Selon la télévision catalane TV3, il y a eu de grosses frictions en deuxième partie de saison dernière, avec Gerard Piqué au cœur du scandale. Le média explique notamment que le comportement du défenseur catalan a énormément déplu à Lionel Messi ainsi qu'à d'autres joueurs comme Sergio Busquets et Jordi Alba, et c'est en grande partie pour cette raison qu'il n'a pas été invité lors du repas d'anniversaire de Xavi, où étaient présents les trois joueurs cités précédemment.

Messi, déçu et trahi

Mais qu'a fait ce bon vieux Gerard Piqué ? C'est simple. L'an dernier, la direction négociait une baisse de salaire collective avec l'effectif. Des discussions qui étaient menés, du côté des joueurs, par la superstar argentine et Busquets. Il s'agissait de négociations collectives, qui n'ont d'ailleurs pas vraiment abouti. Mais Gerard Piqué a, de son côté, négocié individuellement son nouveau contrat, ce qui aurait énormément blessé Lionel Messi. Ce dernier se serait senti trahi par le numéro 3.

Surtout, le nouveau contrat du défenseur - qui a considérablement baissé son salaire pour permettre entre autres d'enregistrer le Kun Agüero - a paraphé ce contrat une fois que Messi était parti, ce qui a énervé l'Argentin, qui estime que si ça avait été fait avant, il aurait eu une chance de rester en Catalogne. Assez proches depuis leurs premières aventures avec les équipes de jeune du Barça, les deux hommes sont désormais en froid. Piqué aurait même été traité de « Judas » par un coéquipier... Bonne ambiance...