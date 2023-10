Affaire Youcef Atal : la réaction sans concession du coach de Nice

Suspendu jusqu’à nouvel ordre par l’OGC Nice après avoir relayé un post invitant à la haine contre les juifs, Youcef Atal, qui risque de très grosses sanctions, est pris dans un énorme tourbillon médiatique. Et pour la première fois, l’entraîneur des Aiglons, Francesco Farioli, est sorti du silence en conférence de presse pour évoquer ce sujet brûlant.

La suite après cette publicité

«Concernant la suspension de Youcef Atal, je pense que le communiqué du club a été très clair. Si je peux ajouter une chose, en tant qu’être humain et en tant que père de famille, c’est que ce à quoi on assiste en ce moment est une véritable catastrophe humanitaire, en dehors des drapeaux et religions. Nous, en tant que sportifs, nous bénéficions d’une tribune et nous avons le devoir d’envoyer un message de paix, un message fort pour espérer que cette catastrophe humanitaire puisse prendre fin au plus vite et que les enfants puissent retrouver leurs parents, dans cette région du monde comme partout. Qu’on retrouve un peu de calme. (…) Youcef est un garçon que nous aimons tous, un joueur important et à qui on tient. Mais je le répète, en tant que sportifs, nous avons des droits mais aussi des devoirs. Le communiqué du club a été très clair. Il y a une suspension et une enquête en cours, tout cela va au-delà de l’aspect sportif», a-t-il confié, dans des propos relayés par RMC Sport.