PSG : vers une nouvelle polémique Neymar-Mbappé ?

La suite après cette publicité

Alors qu'une nouvelle polémique enfle du côté du PSG depuis hier soir et la rencontre face à Montpellier, la belle victoire parisienne passerait presque au second plan. Comme nous vous l'expliquions un plus tôt dans la journée, Neymar a liké des tweets qui critiquaient son coéquipier Kylian Mbappé et la gestion du PSG autour de l'attribution des penalties. Et ça n'est pas passé inaperçu selon Le Parisien.

Reconnu comme un excellent tireur de penalty, le Brésilien a marqué le sien à l'inverse de l'attaquant français. Suffisant pour modifier la hiérarchie des tireurs ? Pas sûr. Mais une chose l'est, le PSG se serait bien passé de cette nouvelle polémique entre ses deux superstars. A défaut de douter sur le terrain, le club parisien devra gérer les égos (et les tweets) des deux attaquants afin d'éviter des tensions entre eux sans quoi le ciel pourrait s'assombrir sur la capitale.