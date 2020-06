BL : Augsbourg s'offre Mayence et file vers le maintien

Duel de bas de tableau en Allemagne pour le compte de la 31e journée puisque Mayence (15e, 31 points) recevait Augsbourg (14e, 32 points). Le vainqueur allait ainsi se donner de l'air dans la course au maintien et il ne fallait pas traîner puisque Florian Niederlechner ouvrait le score dès la première minute de jeu (1-0, 1re).

En tête, Augsbourg a parfois bien souffert contre la bande de Robin Quaison et Jean-Philippe Mateta mais a su conserver son avantage jusqu'au bout. Une victoire 1-0 qui permet donc de compter sept points d'avance sur le barragiste et le premier relégable à trois journées de la fin. Pour Mayence qui compte trois points d'avance sur le Fortuna Düsseldorf (16e) et le Werder Brême (17e), le maintien se jouera jusqu'au bout.