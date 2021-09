Bordeaux - Rennes : les compositions sont tombées

La huitième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche et offre un duel intéressant entre Bordeaux et le Stade Rennais. A domicile, les Girondins s'organisent en 3-4-1-2 avec Benoît Costil comme dernier rempart. Devant lui, Enock Kwateng, Mexer et Stian Gregersen composent la défense. Timothée Pembélé et Ricardo Mangas assurent les rôles de pistons tandis que Fransergio et Otavio assurent le double pivot. Yacine Adli évolue en soutien de Javairo Dilrosun et Hwang Ui-jo.

De son côté, le Stade Rennais poursuit en 4-4-2 avec Alfred Gomis dans les buts. Le Sénégalais évolue derrière Hamari Traoré, Warmed Omari, Nayef Aguerd et Birger Meling. Benjamin Bourigeaud, Flavien Tait, Jonas Martin et Kamaldeen Sulemena se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Gaëtan Laborde et Martin Terrier sont associés en pointe de l'attaque bretonne.

Bordeaux : Costil – Kwateng, Mexer, Gregersen – Pembélé, Otavio, Fransergio, Mangas – Adli – Hwang, Dilrosun

Stade Rennais : Gomis – Traoré, Omari, Aguerd, Meling – Bourigeaud, Tait, Martin, Sulemana – Laborde, Terrier