Le PSG continue de négocier pour un nouvel attaquant !

Le PSG s’est déjà offert celui qui sera sans doute le transfert le plus remarqué de ce mois de janvier avec Khvicha Kvaratskhelia. Les Parisiens ont déboursé 70 millions d’euros pour attirer la star de Naples, qui est déjà arrivée dans la capitale et qui a récupéré le numéro 7 de Kylian Mbappé. Un joueur de présent, mais aussi d’avenir ; et un sacré cadeau pour le secteur offensif de Luis Enrique.

Pour autant, la direction parisienne ne se repose pas sur ses lauriers et continue de prospecter à gauche et à droite en recherche de potentiels renforts pour l’équipe, que ce soit pour cet hiver ou pour l’été prochain. Il y a quelques jours, nous vous dévoilions en exclusivité une offre parisienne faite à Jhon Durán, l’attaquant colombien d’Aston Villa. Les décideurs parisiens ont aussi rencontré l’entourage du joueur, qui correspond à merveille à tous les critères établis pour le poste de numéro 9 tant désiré par Luis Enrique et les têtes pensantes du club.

Un prix conséquent

Et comme l’indique Relevo, les négociations se poursuivent entre les deux clubs ces dernières heures. Les directions du PSG et d’Aston Villa continuent de discuter des contours d’un possible transfert, a priori pour l’été prochain. Des négociations jugées difficiles et qui avancent lentement, selon le média espagnol, alors que Duran a retrouvé les terrains ce week-end face à Arsenal, lui qui n’avait plus joué depuis son carton rouge contre Newcastle le 26 décembre dernier.

La publication ibérique rajoute un point intéressant : Aston Villa demande 70 millions d’euros pour les services de son attaquant de 21 ans, auteur de 7 buts en 19 rencontres de Premier League cette saison, la plupart en entrant en cours de jeu. Nul doute que le PSG tente de faire baisser ce prix, alors que d’autres clubs comme Chelsea sont aussi sur le coup. Affaire à suivre…