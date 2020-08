Le RC Lens a tenté Serhou Guirassy

Serhou Guirassy (24 ans), acheté 5 millions d'euros à Cologne en janvier 2019, a répété, samedi, à l'issue de la rencontre opposant Amiens face à Nancy, que, dans sa tête, cela avait toujours été Rennes et rien d'autre : « J'espère que je serais Rennais. Pour l'instant, je suis Amiénois et je donnerai tout tant que je suis là ». Ses 9 buts et 1 passe décisive en 23 matches de Ligue 1 cette année font de lui un joueur redouté dans le championnat de France. Et pour la reprise du championnat de Ligue 2, c'est lui qui a marqué le but de la victoire des siens face à Nancy (1-0).

L'ancien Auxerrois est donc déjà affûté mais ne compte pas faire de vieux os dans l'antichambre de l'Elite. En ce sens, de nombreux courtisans sont à l'affût. Intéressé au même titre que Chelsea, West Ham, Crystal Palace ou encore West Bromwich Albion, le RC Lens qui nourrit de grandes ambitions sur le mercato, a tenté d'arracher le buteur amiénois. Promu en Ligue 1, le club des Sang et or s'est démené pour tenter de recruter Guirassy, allant jusqu'à proposer oralement une offre conséquente.

Serhou Guirassy ne veut que Rennes

Mais la réponse de l'attaquant amiénois fut négative. Serhou Guirassy ne souhaite pas aller à Lens ou en Angleterre. Le plus important reste l'aspect sportif. L'ancien international des moins de 20 ans souhaite passer par une étape intermédiaire dans un club français qui dispute régulièrement la Coupe d'Europe. Et c'est le cas avec Rennes. Voilà pourquoi l'avant-centre français a récemment échangé avec son représentant pour tenter de trouver un terrain d'entente avec ses dirigeants. En effet, un rendez-vous s'est tenu ces dernières heures entre les Picards et son agent, pour tenter de solutionner ce problème. Un entretien qui n'a pas permis de faire avancer les choses.

Malgré tout, Guirassy ne désespère pas. Priorité de Julien Stéphan, l'entraîneur de Rennes, l'ex-Lillois dispose depuis mai d'un accord contractuel avec le Stade Rennais. Mais les Bretons n'ont jamais dépassé l'offre 12 M€ plus 3M€ de bonus. Un montant jugé insuffisant par les dirigeants picards qui en attendent 20 M€. Confiant, Amiens espère toujours le vendre outre-Manche, là où certaines formations du top 10 ont déjà pris position. Une destination qui ne convient pas au meilleur buteur picard. Et, malgré les négociations avancées entre Rennes et Islam Slimani, le natif d'Arles garde toujours espoir que les deux clubs trouvent un terrain d'entente. Un dénouement final serait attendu cette semaine.