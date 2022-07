Nottingham Forest s'offre Jesse Lingard

La suite après cette publicité

Jesse Lingard est très courtisé pendant ce mercato. Après West Ham ou encore le DC United de Wayne Ronney, c'est finalement Nottingham Forest qui a fait une entrée en force dans ce dossier. Les Reds, qui sont en train de réaliser un mercato XXL cet été pour se renforcer après leur montée en Premier League, sont parvenus à faire signer l'international anglais (32 sélections/6 buts).

L'attaquant de 29 ans a signé un contrat de un an avec le promu, lui qui arrivait en fin de contrat du côté de Manchester United en juin. La nouvelle vient d'être officialisée par le club. Lingard devrait toucher un salaire de 200 000 livres par semaine environ.

He's back. And so are we.#JLingz x #NFFC pic.twitter.com/RgMgaGuuwz