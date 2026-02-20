Menu Rechercher
PSG : la mise au point de Luis Enrique sur Lucas Chevalier

Par Hanif Ben Berkane
Ces dernières semaines, Luis Enrique a visiblement tranché concernant le poste de gardien. Le coach espagnol a décidé de faire confiance à Matveï Safonov pour garder les cages parisiennes. Titulaire régulièrement cette saison, Lucas Chevalier semble désormais être passé numéro 2 dans la hiérarchie. Mais pour Luis Enrique, pas question de l’officialiser publiquement.

En conférence de presse, le coach espagnol a été interrogé là-dessus. Et il a botté en touche. «La mentalité, la manière dont les trois gardiens s’entraînent c’est incroyable, c’est beau, c’est positif. Je ne sais pas ce qui va se passer dans l’avenir mais je suis content d’avoir trois gardiens de ce niveau. Je suis satisfait», a-t-il ainsi lancé.

Pub. le - MAJ le
