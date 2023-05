OM : la soirée en demi-teinte de Vitinha

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, contre l’AJ Auxerre, Vitinha était à nouveau titulaire avec Alexis Sanchez et Cengiz Ünder. Voici maintenant deux semaines, dans la même configuration, mais contre Troyes, le Portugais avait inscrit un joli doublé et participé assez largement à la victoire face au club aubois (3-1). On attendait donc le même genre de prestation.

Pour commencer, on a été assez rassurés. Parce que son entrée, contre l’OL la semaine passée, avait semé le doute. Il avait eu du mal à prendre la profondeur contre Lovren, qui n’est pas réputé pour être un sprinteur de haut niveau et surtout techniquement, il avait été en dessous de tout. Ce soir, le Portugais a montré de belles qualités, mais pas celles d’un buteur.

On l’a vu prendre la profondeur, être bien dans le tempo, enchaîner les contrôles et les dribbles, mais il a raté la totalité de ses occasions. En première période, il avait frappé six fois au but, tout en étant touché à huit reprises dans la surface, sans trouver le cadre. C’est une frappe molle, en tout début de seconde période, à l’entrée de la surface qui lui a valu son premier tir cadré.

« pour moi c’est un grand match, il ne lui manque juste un but pour que ce soit une très grande performance »

Il n’a pas non plus été avare en efforts et sa présence dans la surface a fait du bien, mais il a fini par être sorti pour faire entrer Dimitri Payet. Et, malheureusement pour lui, c’est là que l’OM a trouvé la faille et a fini par s’imposer (2-1). Ce qui est pire pour lui, c’est que le second but est l’œuvre d’Alexis Sanchez, qui évoluait au poste d’attaquant de pointe pour cette fin de match.

Pour autant, son coach était content de lui : « pour moi c’est un grand match, il ne lui manque juste un but pour que ce soit une très grande performance. Il se déplace bien, il attaque bien la profondeur. Il a fait une belle performance pour moi* ». Vu les calendriers, on devrait revoir le Portugais à l’œuvre à domicile. De quoi lui donner confiance avant d’entamer la saison prochaine.