Ligue 2 : Bordeaux se relance à Pau, Le Havre reste en tête, Niort met la pression sur l’ASSE

La 22e journée de Ligue 2 débutait ce vendredi soir, avec comme d’habitude, le traditionnel multiplex. Au terme de ces huit rencontres de la soirée, Bordeaux a renoué avec le succès après sa défaite lors de la dernière journée, au Havre (1-2), qui a concédé un triste nul contre le Paris FC (0-0). Bokele (33e) et Bakwa (67e) ont permis au club au scapulaire de rester sur le podium, à égalité de points avec Sochaux (2e), qui s’est imposé à Rodez. Grenoble, 4e, suit également avec une victoire à Nîmes (2-0).

Dans le bas de tableau, Dijon, premier relégable, s’est incliné à domicile contre Niort, qui récolte trois points précieux dans la course au maintien et devance l’AS Saint-Etienne, lanterne rouge de Ligue 2. Les Verts devront donc s’imposer contre Annecy, samedi, afin de rester dans la course et éviter de sombrer.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Le Havre 47 22 13 8 1 32 9 23 2 Sochaux 39 22 12 3 7 36 20 16 3 Bordeaux 39 22 11 6 5 31 16 15 4 Grenoble 36 22 10 6 6 23 18 5 5 Bastia 34 22 10 4 8 22 24 -2 6 Metz 33 21 9 6 6 33 24 9 7 Amiens 33 21 9 6 6 26 22 4 8 Caen 32 22 8 8 6 26 23 3 9 QRM 31 22 8 7 7 27 25 2 10 Valenciennes 29 22 7 8 7 21 24 -3 11 Annecy 28 21 7 7 7 22 19 3 12 Paris FC 28 22 7 7 8 18 23 -5 13 Guingamp 27 22 7 6 9 26 31 -5 14 Laval 27 22 8 3 11 27 34 -7 15 Pau 26 22 6 8 8 19 26 -7 16 Nîmes 22 22 6 4 12 22 33 -11 17 Dijon 21 22 5 6 11 21 27 -6 18 Rodez 20 22 4 8 10 19 29 -10 19 Niort 20 22 5 5 12 19 35 -16 20 ASSE 18 21 5 6 10 28 36 -8 Voir le classement complet

