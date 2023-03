Liverpool : Cody Gakpo, symbole du renouveau des Reds

La suite après cette publicité

L’étincelle a jailli. Alors qu’il n’avait pas encore confirmé toutes les belles promesses du dernier Mondial depuis son arrivée à Liverpool, Cody Gakpo a enfin remis l’église au centre du village ce dimanche lors du récital face à Manchester United (7-0). L’international hollandais a inscrit un splendide doublé (43e, 50e) qui a lancé les Reds dans cette confrontation historique. Un troisième et quatrième but sous les couleurs des Scousers qui sonnent comme l’acte de naissance du prodige batave.

Deux transformations qui résument parfaitement le type de joueur qu’est l’ailier de 23 ans. Capable de prendre la profondeur puis de repiquer dans l’axe et de finir d’une frappe enroulée sur le premier but, il met en exergue également toute sa finesse technique sur le second avec un subtil lob. L’une des révélations de la dernière Coupe du monde s’est d’ailleurs exprimée sur son ouverture du score face aux Red Devils sur Sky Sports : « C’était incroyable. J’étais sur le côté, il (Andrew Robertson) m’a même dit : "Va derrière". Puis j’ai couru, il m’a fait une superbe passe, j’ai juste eu à faire une touche à l’intérieur. Nous avons beaucoup pratiqué ce genre de choses à l’entraînement, alors c’est bien de marquer comme ça. »

À lire

Liverpool : Cody Gakpo voulait rejoindre Manchester United

« Tout le monde m’a beaucoup parlé de ce match »

Avant ce duel très attendu, le natif d’Eindhoven savait l’importance de ce derby d’Angleterre. Il avait déjà été décisif quelques semaines auparavant dans un autre affrontement primordial contre Everton (2-0) en inscrivant un but. Face aux hommes de Ten Hag, l’Hollandais a ajouté le scalp d’un autre ennemi juré. « Tout le monde m’a beaucoup parlé de ce match avant, donc je savais que c’était un match important pour le club, pour les fans et aussi pour nous dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous étions très motivés et lorsque nous réalisons une telle performance, c’est incroyable. »

La suite après cette publicité

Si l’attaquant d’un mètre 93 a retrouvé le sourire, tout n’a pas été rose depuis ses débuts avec le club du Nord-Ouest de l’Angleterre. Jusqu’ici, la recrue phare du mercato hivernal de Liverpool peinait à trouver ses marques au sein du onze de Jürgen Klopp. Il a dû attendre six rencontres pour ouvrir son compteur. Des premiers pas délicats sûrement dus à la mauvaise période que traversait sa nouvelle écurie au mois de janvier. Depuis que les coéquipiers de Virgil Van Dijk ont renversé la vapeur lors des dernières journées de Premier League, Gakpo a retrouvé des couleurs et semble s’acclimater de mieux en mieux à ce nouveau championnat. Klopp avait toutefois pris la défense de son poulain fin janvier, garantissant qu’il était en période d’apprentissage. « Bien sûr, en interne, tout va bien, il va bien, c’est un garçon intelligent, il veut vraiment apprendre, une très bonne écoute et, donc, tout va bien avec lui. »

Le trio Gakpo-Núñez-Salah, une connexion en progression

Arrivé pour une somme de 42 M€ du PSV Eindhoven, Gakpo régnait dans son pays natal en réalisant une première partie de saison 2022-2023 phénoménale avec 13 réalisations et 17 passes décisives. Son transfert , dans ce qui est certainement le championnat le plus relevé de la planète football, n’a pas été immédiatement une réussite. Habitué à jouer sur le côté gauche dans un 4-2-3-1 au PSV, il a dû apprendre à évoluer dans le système en 4-3-3 de Klopp. Surtout, il a intégré un trio d’attaque en perte de confiance ces derniers mois, qui souffre de la comparaison avec celui de Mané-Firmino-Salah. Après la rencontre, il a avoué que les automatismes avec l’Égyptien et Darwin Núñez n’étaient pas encore parfaitement réglés. « Il est évident que c’est un nouveau trio d’attaque, à l’exception de Mo, donc au début, c’est toujours un peu difficile de se trouver parce que les trois [précédents] étaient vraiment habitués à jouer les uns avec les autres. Puis c’est une nouvelle formation, vous avez le temps de vous adapter et je pense que nous y arrivons. Nous devons juste continuer à nous améliorer, à aller de l’avant, à travailler dur et tout ira bien. »

La suite après cette publicité

Si Cody Gakpo a encore du chemin à parcourir avant d’atteindre le niveau du Sénégalais et du Brésilien en son temps, sa prestation face à Manchester United reste très encourageante pour la suite de sa carrière avec les Reds. Une légende du club, Jamie Carragher, qui n’était jusque-là pas tendre avec le Néerlandais, lui a même fait des louanges. « Absolument dévastateur, d’un bout à l’autre. Gakpo a un vrai sang-froid ». Une chose est sûre à ce jour, celui que l’on surnomme "le Magicien" a gagné le cœur des supporters après cette humiliation contre le rival historique.