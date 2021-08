Ligue 2 : Paris, Toulouse et Nîmes enchaînent, Amiens sombre

Le Paris FC reste leader de Ligue 2. Grâce à des réalisations de Gakpa et Laura (23e et 63e), le club francilien s'est imposé sur la pelouse du Havre (2-1) et enchaîne un troisième succès en autant de rencontre qui permet au PFC de rester en tête, avec deux points d'avance sur Toulouse. Les Pitchouns, dauphin de Paris, ont également assuré sur la pelouse de Pau grâce à un but de Dejaegere en début de rencontre (1-0, 7e). Toujours dans le haut de tableau, Nîmes et Auxerre collent au duo de tête en ce début de saison. Les Crocos, vainqueurs sur la pelouse de Valenciennes grâce à Omarsson, Benrahou et Eliasson (3-0), sont sur le podium. Après un triste 0-0 contre Ajaccio, Auxerre reste également à sept points.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres de la soirée, Dijon a concédé le nul contre Rodez (1-1) et se rapproche de la zone rouge, Niort l'a emporté à Dunkerque (2-1) et le promu Quevilly-Rouen a remporté sa première victoire sur la pelouse d'Amiens (3-1), avant-dernier du Championnat avec aucun point pris, avant le déplacement de Nancy à Bastia, mercredi.

Les résultats des 8 rencontres de 19h comptant pour la 3ème journée de Ligue 2

Amiens 1-3 Quevilly : Akolo (11e) / Nazon (19e, 39e, 58e)

Auxerre 0-0 Ajaccio

Dijon 1-1 Rodez : Scheidler (56e) / Ouammou (90e+4)

USL Dunkerque 1-2 Niort : Pierre (16e) / Cassubie (19e), Mendes (90e+4)

Grenoble 0-0 Guingamp

Le Havre 1-2 Paris FC : Cornette (59e) / Gakpa (23e), Laura (63e)

Pau 0-1 Toulouse : Dejaegere (7e)

Valenciennes 0-3 Nîmes : Omarsson (56e), Benrahou (81e), Eliasson (83e)

Retrouvez le classement complet de la Ligue 2