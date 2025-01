Monaco - Rennes : les compositions officielles

Grosse rencontre au Stade Louis II. Dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1 McDonald’s, l’AS Monaco, quatrième, reçoit Rennes, quinzième et au bord de la zone de relégation. Habituées à jouer les premières places dans l’élite, les deux équipes sont cependant sur une dynamique compliquée. L’ASM, qui a réussi à se relever cette semaine en battant Aston Villa en Ligue des Champions (1-0), restait auparavant sur seulement deux victoires en dix matches toutes compétitions confondues. Le SRFC, lui, vient d’enchaîner quatre défaites consécutives, trois en championnat et une en coupe. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h.

Pour cette affiche, Adi Hütter est privé de Singo, Ilenikhena et Balogun, tous blessés. L’entraîneur allemand aligne donc un 4-2-3-1 avec Majecki dans les buts, Vanderson, Kehrer, Salisu et Mawissa en défense, un double pivot Camara-Zakaria et une ligne Minamino, Golovin, Akliouche derrière Biereth, la recrue hivernale à la pointe de l’attaque. De son côté, Jorge Sampaoli doit se passer d’Alemdar, Seidu et Jota, blessés, mais aussi d’Assignon, suspendu. Le technicien argentin aligne, lui, un 3-4-3 avec Samba dans les cages et une défense à trois Hateboer-Østigård-Wooh. Si James et Matusiwa seront devant la défense Nagida et Truffert occuperont les couloirs. Enfin, Fofana et Blas accompagnent Kalimuendo en attaque.

Les compositions d’équipes :

Monaco : Majecki - Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa - Camara, Zakaria - Minamino, Golovin, Akliouche - Biereth

Rennes : Samba - Hateboer, Østigård, Wooh - Nagida, James, Matusiwa, Truffert- Blas, Kalimuendo, Fofana