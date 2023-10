JT Foot Mercato : le FC Barcelone s’enflamme pour sa nouvelle génération dorée

La jeunesse au pouvoir au Barça

Depuis son retour au Barça en tant qu’entraîneur, Xavi a pris les choses en main pour régénérer un effectif vieillissant. En deux ans, les travaux sont titanesques puisque l’âge moyen de cette équipe est désormais de 23,3 ans ! Et cette jeunesse dorée est symbolisée par le petit dernier Marc Guiu ! Entré en jeu lors du match du Barça face à l’Athletic, le joueur de 17 ans a inscrit le but de la victoire pour l’équipe de Xavi. Il lui a fallu 30 secondes pour trouver le chemin des filets et se révéler aux yeux du monde ! Attaquant plutôt costaud, il a un profil qui n’était que très rarement sorti des rangs de La Masia ces dernières années : celui de joueur de surface. L’autre révélation de ce début de saison au Barça, c’est Lamine Yamal ! Âgé seulement de 16 ans, il est en train d’exploser cette année. Il a déjà joué 12 matches toutes compétitions confondues pour 1 but et 2 passes décisives. Et le constat que l’on peut avoir, c’est qu’à quasi tous les postes, le club catalan a sorti des joueurs de son centre de formation qui s’imposent en équipe première. On peut aussi citer les jeunes Pedri et Gavi ou encore Baldé qui sont des éléments clés de l’effectif catalan.

CR7 va trancher sur son avenir en 2025

CR7 affole encore et toujours les compteurs, mais il n’est pas éternel. Logiquement, il commence à penser à la suite et à la fin de son immense carrière. Alors que la presse saoudienne a récemment annoncé que le joueur voulait continuer jusqu’à la Coupe du Monde 2026, ce n’est pas encore tranché du côté de Cristiano Ronaldo. «Je continuerai à jouer cette saison et la prochaine comme je l’ai toujours fait, avec un maximum d’efforts et d’engagement. Ensuite, j’essaierai de comprendre les signaux de mon corps pour voir si je peux continuer ou non. J’ai 38 ans et je continue d’aider et d’être utile à l’équipe, cela me rend heureux. Je dois en être reconnaissant. C’est grâce à mon travail acharné que j’ai atteint le plus haut niveau, mais sans mon équipe, rien de tout cela n’aurait été possible». Une annonce forte de la part du quintuple Ballon d’Or, qui prendra donc une décision concernant son avenir en 2025.

John Textor dédramatise la situation à l’OL

L’Olympique Lyonnais est dans une crise profonde après sa nouvelle défaite hier soir contre Clermont (2-1). Le club rhodanien est désormais la lanterne rouge du championnat. Malgré tout, le président du club, John Textor a voulu se montrer rassurant même si ses propos peuvent paraître assez déroutant vu la situation actuelle. «Bien sûr que je me fais du souci, cela peut paraître fou ici de parler de relégation. Il n’y a pas de risques de relégation, mais on peut avoir une saison médiocre, ça oui c’est possible, c’est le risque. L’OL ne joue pas le maintien. Il va repartir et à partir du moment où on aura les résultats, ça va s’enchainer. On ne va pas regarder en bas. On est fier, on va s’accrocher, il y a des valeurs à l’OL qui sont importantes. On est humble, mais on va se battre et on va y arriver. On a les bonnes personnes aux commandes». Une déclaration qui ne risque pas de calmer le courroux des supporters…