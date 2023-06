Lens officialise le joli coup Andy Diouf

https://www.rclens.fr/fr/news/mercato-arrivee-rclens-diouf-andy-20230630

Andy Diouf, le coffre et la finesse

Une force de la nature ! Quatrième recrue estivale pour le Racing Club de Lens qui s’attache les services d’un nouveau milieu de terrain en la personne d’Andy Diouf (20 ans). International espoir français, élu meilleur jeune de la Ligue Europa Conférence lors de la saison écoulée, cet infatigable relayeur à la patte gauche soyeuse s’est engagé pour les cinq prochaines saisons. « Diouf ». Ce nom de famille résonne tout particulièrement dans les cœurs des supporters sang et or. Entre 2000 et 2002, El-Hadji