OM-AEK : la belle revanche de Vitinha !

Si l’Olympique de Marseille s’est imposé avec la manière sur sa pelouse de l’Orange Vélodrome face à l’AEK Athènes (3-1), c’est en partie grâce à son numéro 9 de la soirée, Vitinha. Pour la première victoire des Phocéens dans cette troisième journée de la Ligue Europa après deux matches nuls, l’attaquant portugais s’est d’abord offert sa première réalisation cette saison depuis le 18 août dernier - lors du score de parité concédé à Metz en Ligue 1 (2-2) - avant d’obtenir le penalty transformé par Amine Harit, provoquant également l’expulsion du gardien de but adverse. Une prestation des grands soirs qui lui a procuré de la joie, comme il l’avait exprimé au micro de Canal + à l’issue de la rencontre.

«On a fait un gros match, on a bien joué, a déclaré le buteur de 23 ans. L’équipe continue ensemble à travailler ensemble. Quand tu travailles bien, tu finis par gagner, c’est comme ça. C’est comme ça qu’on va continuer à jouer. On jouera ensemble, en étant fort. (…) Moi, je dis que si je travaille pour jouer, quand je jouerai je serais mieux. Être titulaire ou pas, c’est le foot. Ce n’est pas toujours facile. On va continuer mais je suis heureux.» Heureux certes, mais l’ancien du SC Braga ne veut pas oublier les efforts délivrés par ses coéquipiers et lui-même pour tenter de remonter la pente, notamment après la défaite sur la pelouse de l’OGC Nice en championnat.

Vitinha a été «récompensé»

Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a également tenu à mettre en exergue le travail réalisé par son attaquant de pointe, préféré à Pierre-Emerick Aubameyang pour cette affiche de Coupe d’Europe : «je suis très content du match de Vitinha comme de celui de tous mes joueurs. J’aurais pu lui donner plus de minutes depuis mon arrivée mais il aurait pu donner un peu plus aussi. Il sait ce que je pense de lui, que je veux le voir s’entraîner avec le sourire. Avec le sourire, on joue mieux au foot. On a seulement deux attaquants. Il est difficile d’imaginer un changement de système avec deux attaquants, avec lui et Aubameyang ensemble dès le début», a déclaré le coach italien face aux journalistes.

Egalement interrogé après le coup de sifflet final, son coéquipier Jonathan Clauss, passeur d’ailleurs sur l’ouverture du score, est revenu sur le retour en forme de l’international Espoirs portugais (10 capes, 4 réalisations) : «personne ne doute, aucun de nous ne doute de lui. S’il n’était pas en confiance, c’est peut-être que les médias le disent. C’est un mec droit, il sait ce qu’il doit faire. Il bosse énormément, il ne compte pas ses efforts, fidèle à lui-même. Aujourd’hui, il est récompensé, donc tant mieux pour lui mais tant mieux pour nous surtout». Une belle revanche pour celui qui, parfois, subit encore des pressions sur le prix payé par la direction pour s’offrir ses services (32 M€). Vitinha, quant à lui, se relance et espère poursuivre cette belle dynamique.