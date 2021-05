Mercato : l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone prépareraient un drôle d'échange

La suite après cette publicité

Du côté de Barcelone, il va falloir se montrer imaginatif cet été. Certes, les différentes manœuvres de Joan Laporta - avec Goldman Sachs notamment - devraient permettre aux Blaugranas de pouvoir se renforcer malgré une situation financière cataclysmique, mais il ne faut pas s'attendre à voir débarquer une déferlante de stars à l'aéroport d'El Prat. Ni espérer voir le nouveau patron barcelonais signer d'énormes chèques. D'où les probables arrivées de joueurs en fin de contrat comme le Kun Aguero et Eric Garcia, les deux Citizens, ou Memphis Depay (OL).

Mais une autre alternative pourrait être trouvée pour se renforcer : les échanges. Si cette pratique est souvent mentionnée dans les diverses rumeurs mercato, elle n'a que rarement été mise en place. Mais avec un bon paquet de joueurs indésirables et difficilement vendables au vu de leur salaire et de la situation financière, le FC Barcelone ne pourrait pas avoir d'autre choix. Et Antoine Griezmann pourrait en faire les frais.

L'Atlético est chaud pour rapatrier Griezmann, mais...

Comme l'expliquait Marca hier, le Français a été placé sur liste des transferts. Pas parce que ses prestations déçoivent, bien au contraire, mais pour des raisons purement financières, étant l'un des rares joueurs très bankables de l'effectif. Comme l'indique TV3, la direction barcelonaise voudrait l'inclure dans un échange avec... João Félix, de l'Atlético. Un deal qui permettrait au natif de Mâcon de retrouver le club où il avait tant brillé, et permettre au prodige portugais de se relancer à Barcelone, après une saison qui avait bien démarré, mais est en train de se conclure de façon plus que mitigée.

Selon le média, c'est surtout le FC Barcelone qui est à l'initiative de ces discussions entre les deux formations, qui en seraient encore à un stade initial. Enrique Cerezo, le président de l'Atlético de Madrid, a ensuite avoué, sur la Cadena SER, qu'il espérait pouvoir le récupérer. Avant de rajouter, tout de même, « qu'il n'y a aucune option pour que Félix quitte l'Atlético ». Affaire à suivre...