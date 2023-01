Le Stade Rennais proche de doubler la concurrence pour Djed Spence

La suite après cette publicité

Après avoir fait toutes ses classes en Angleterre, Djed Spence pourrait bien traverser la Manche pour rejoindre la France sans aller très loin puisque Rennes serait sur le point de finaliser son arrivée en Bretagne. Si cela se concrétise, il s’agirait d’un très gros coup réalisé par le club breton sachant que le jeune joueur de 22 ans était très courtisé (Leicester City, Southampton ou encore Brentford).

Formé à Fulham et passé par plusieurs autres clubs anglais tels que Middlesbrough et Nottingham Forest, le joueur a réalisé une bonne saison en Championship avec les promus avant d’être recruté par Tottenham. De quoi intéresser les plus grosses écuries de Premier League malgré un début de saison compliqué. Très peu utilisé par Antonio Conte (6 petites apparitions toutes compétitions confondues et 43 minutes de jeu sur l’ensemble de la saison), le latéral droit pourrait donc rejoindre la Bretagne.

Djed Spence arrive, Hamari Traoré sur le départ ?

Comme annoncé par Sky Italia, le Stade Rennais devrait, sauf retournement de dernière minute, s’offrir l’Anglais de 22 ans sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Un temps pisté par l’Olympique Lyonnais, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027 serait donc sur le point de s’offrir un nouveau challenge. L’occasion également pour Spence de retrouver du temps de jeu au sein d’un nouveau championnat.

Un prêt qui pourrait par ailleurs faciliter le départ d’Hamari Traoré, lui aussi largement convoité lors de cette fenêtre hivernale. Si le FC Barcelone avait d’ailleurs plus que tâté le terrain l’été dernier, d’autres écuries sont déjà venues frapper à sa porte comme nous vous le révélions dernièrement. Dans cette optique, l’AS Roma, Fulham mais également… l’Olympique Lyonnais ont manifesté un intérêt. Les dernières heures s’annoncent intenses du côté de Rennes.