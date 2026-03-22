OM : Habib Beye crie au vol d’arbitrage contre le LOSC

L’OM a laissé passer une occasion en or dans la course à la Ligue des Champions. Ce dimanche soir, au stade Vélodrome, les hommes d’Habib Beye se sont inclinés face au LOSC (1-2) lors de la 27e journée de Ligue 1. Alors que l’AS Monaco s’était imposé plus tôt dans l’après-midi sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, les Marseillais avaient l’opportunité de creuser un écart conséquent dans la lutte pour le podium. Mais dans une rencontre tendue, marquée par des décisions arbitrales contestées et la sortie prématurée de Mason Greenwood sur blessure, l’OM a fini par céder face à des Lillois plus constants. Malgré une ouverture du score juste avant la pause, les Olympiens ont vu leur avantage disparaître au retour des vestiaires, avant d’encaisser un second but en fin de match.

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Le scénario du match a laissé un goût amer côté marseillais, notamment en raison de plusieurs situations litigieuses lors du premier acte. Dès les premières minutes, l’intensité des duels a donné le ton, mais deux décisions arbitrales ont particulièrement fait réagir le banc olympien : le pied haut de Nathan Ngoy sur Igor Paixao et la faute de Verdonk sur Greenwood, stoppant une course dangereuse vers le but. Dans les deux cas, l’arbitre n’a distribué qu’un carton jaune, déclenchant la colère du Vélodrome et alimentant les regrets après la rencontre. Privé de Greenwood et bousculé dans l’entrejeu, Marseille a ensuite progressivement perdu le contrôle face à des Dogues plus entreprenants. L’égalisation de Thomas Meunier puis la tête décisive de Giroud ont finalement offert la victoire au LOSC, relançant totalement la lutte pour les places européennes.

Beye tape du poing sur la table

Au micro de Ligue 1+, Habib Beye a pointé du doigt, avec respect et calme, les décisions incompréhensibles de l’arbitrage de la rencontre. «C’est une déception. On avait une bonne opportunité au vu des résultats avant nous. On ouvre la marque. On a eu deux faits de jeu en première mi-temps qui nous sont défavorables avec cette première faute de Ngoy sur Paixao, puis Verdonk sur Greenwood. Et aussi l’intervention de Haraldsson qui me paraît dangereuse et violente. Mason ne le voit pas arriver. Monsieur Bastien a décidé de sortir que des cartons jaunes. On a marqué, ils ont égalisé et cela nous a mis un coup derrière la tête. On a jamais su contrôler le match. On n’a pas réussi à aller chercher le résultat. Je peux toujours prêcher pour ma paroisse. Mais quand il arrive pas derrière comme ça».

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Mais alors comment enchaîner après une telle désillusion ? Habib Beye semble déjà avoir les clefs pour avancer. «Mason prend un carton jaune dans le feu de l’altercation. Ce sont des choix de Monsieur Bastien. Je dois le respecter On a manqué d’intensité. On a subi. C’est dommage, on se prend un but contre le court du jeu. C’est un adversaire direct. Il faut passer à autre chose. La déception est là. Il faut revenir avec un esprit frais. Lille revient fort. Ils ont gagné à Rennes, ils gagnent au Vélodrome. RIen est terminé. il faut aller à Monaco». L’heure est désormais arrivée de se reposer pendant une trêve internationale. Puis très vite, il faudra penser au déplacement au stade Louis-II.