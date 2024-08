Al-Hilal est en pleine galère pour Kingsley Coman

Après avoir pris la décision de quitter le Bayern Munich, Kingsley Coman (28 ans) a fait l’objet d’un intérêt concret d’Al-Hilal. Oui mais voilà, si la formation saoudienne est déterminée à l’idée de s’offrir l’international français, il faudra faire face à la concurrence d’Arsenal et surtout vendre un joueur étranger avant d’espérer pouvoir finaliser le deal. En effet, avec neuf joueurs étrangers (Bono, Koulibaly, Renan Lodi, Cancelo, Neves, Milinkovic-Savic, Neymar, Malcom et Mitrovic), Al-Hilal a trop de joueurs extra-communautaires dans son effectif pour cette saison.

Alors que la ligue saoudienne autorise huit éléments étrangers pour le championnat, Al-Hilal n’est, pour l’heure, pas inquiété, conséquence directe de la blessure de Neymar. Pour autant, en cas d’arrivée de Coman, le club saoudien se retrouvera dans une situation délicate. Dès lors et pour éviter d’être bloqué, Al-Hilal cherche à vendre et souhaiterait, à ce titre, se séparer de Renan Lodi. Malgré des intérêts évoqués en Turquie (Fenerbahçe et Besiktas), l’ancien Marseillais n’est, cependant, pas encore parti, alors que le mercato saoudien fermera ses portes ce lundi. Affaire à suivre…