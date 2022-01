Arsenal : le Barça et la Juve passent à l'attaque pour Aubameyang

L'histoire de Pierre-Emerick Aubameyang semble de plus en plus s'écrire loin de l'Emirates Stadium. En baisse de forme depuis quelques mois et régulièrement écarté du groupe, il n'a pas été retenu pour le stage de préparation hivernal à Dubaï. Plus tôt dans la semaine, le Gabonais refusait d'aller jouer en Arabie saoudite sous forme de prêt avec option d'achat, désirant rester dans un top club européen. Son souhait semblerait avoir été entendu puisque selon The Athletic, la Juventus Turin et le FC Barcelone souhaiteraient également se faire prêter l'ancien joueur de Dortmund, qui était également dans les petits papiers de l'OM.

La suite après cette publicité

Selon le média britannique, les deux géants européens auraient déjà entamé des discussions à propos du paiement du salaire de PEA. The Athletic précise que le départ d'Aubameyang est conditionné à l'avenir d'Alvaro Morata, qui appartient à l'Atlético de Madrid et est prêté à la Juventus, et que le Barça souhaite recruter. Si l'Espagnol reste à la Juventus, ce qui n'est pas à écarter, alors Barcelone sera l'option favorite pour Aubameyang. En revanche si Morata venait à quitter la Juventus pour le Barça, ou même un autre club, alors le Vieille Dame tentera de le recruter pour l'aligner avec la nouvelle recrue Dusan Vlahovic et Paulo Dybala, à qui Manchester City et l'Inter Milan auraient offert un contrat pour la saison prochaine.