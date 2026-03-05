OM : l’aventure phocéenne tourne au cauchemar pour Ethan Nwaneri !

Prêté par Arsenal cet hiver du côté de l’Olympique de Marseille, Ethan Nwaneri (18 ans) ne pensait pas que sa situation allait connaître autant de difficultés. Pourtant tout débutait parfaitement avec un match de gala remporté face au Racing Club de Lens (3-1) où il éclaboussait la partie de tout son talent. «Je suis heureux. On a fait un bon match. Très content de commencer comme ça. Les joueurs offensifs ? Je suis excité de jouer avec ces joueurs. Mon but ? Je peux jouer dans plein de position. J’ai vu de l’espace auprès de moi. J’aime ça. J’ai pris ma chance», confiait-il au micro de Ligue 1+ après la rencontre. Cependant la suite a été bien plus compliquée.

Déjà en son absence, car il ne pouvait pas être inscrit en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a été éliminé de la compétition après un revers contre le FC Bruges (3-0). Une défaite qui l’a privé de la Ligue des Champions, une compétition qui avait pesé dans la balance au moment de rejoindre le club phocéen. Cette défaite était le point de départ des soucis pour Ethan Nwaneri car il a subi la crise traversée par l’équipe phocéenne à l’image de son match décevant contre le Paris FC (2-2). Juste derrière, il débutait face à Rennes en Coupe de France, un match gagné facilement par Marseille (3-0) mais où Ethan Nwaneri était coupable d’une sale faute sur Glen Kamara. Passé proche du carton rouge, il était remplacé à la pause. Cinq jours plus tard, arrivait le classique face au Paris Saint-Germain.

Un nouveau coup dur pour Nwaneri

Un nouveau match catastrophique puisque les Phocéens vont perdre 5-0 et Ethan Nwaneri sera remplacé par Igor Paixao à la pause. Une prestation indigente pour l’Anglais qui voyait d’ailleurs le coach qui avait poussé pour le faire venir, Roberto De Zerbi, prendre la porte. Du côté de l’Angleterre, les doutes commençaient à apparaitre. «Arteta regrettera peut-être ce prêt consenti par Arsenal» titrera d’ailleurs le Mirror. Titulaire, lors des quatre matches qu’il a pu disputer avec Roberto De Zerbi, il n’a pas débuté les quatre suivants. Laissé sur le banc contre Strasbourg (2-2), il entrait sur le fiasco contre Brest (défaite 2-0) et se montrait cependant décisif contre l’Olympique Lyonnais en délivrant la passe décisive victorieuse pour Pierre-Emerick Aubameyang (3-2).

Un nouveau départ ? C’est ce qu’on aurait pu penser pour le jeune anglais. Toutefois, hier soir, lors des quarts de finale de la Coupe de France contre Toulouse, c’est sur le banc qu’il a débuté. Remplaçant à la pause Himad Abdelli qui n’avait pas fait des merveilles, l’Anglais a essayé d’impulser autre chose, mais ce n’était pas probant. Nous l’avons d’ailleurs souligné dans nos notes du match : «plus offensif, qui a eu tendance à déséquilibrer le bloc et ouvert les espaces au milieu de terrain. Le jeune Anglais a eu du mal à se trouver ses marques et a souvent joué vers l’arrière.»

Héritant d’un 4/10, Ethan Nwaneri a été le dernier clou sur le cercueil de l’élimination marseillaise puisqu’il envoie le ballon en tribunes lors du dernier tir au but de cette défaite (2-2, 5-4) avant d’éclater en sanglots. Un nouveau coup sur la tête pour le jeune anglais qui va devoir vite s’en relever. Son coach Habib Beye n’a néanmoins pas voulu l’accabler davantage : «je pense que c’est un geste technique. Les joueurs qui maitrisent ce geste et qui se sentent en confiance, il faut savoir accepter qu’on mette cet ordre-là. Encore une fois, c’est prendre ses responsabilités. Je ne juge jamais un joueur qui rate son penalty […] Après, il y a l’histoire du match, Leo et Ethan les ont ratés, mais c’est comme ça. Le geste n’est pas maitrisé à ce moment-là.» Alors qu’il ne lui reste dix matches de Ligue 1 à disputer, Ethan Nwaneri est obligé de réagir rapidement sous peine que son prêt ne se transforme en perte de temps et en véritable cauchemar.