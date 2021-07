L'OL a un plan bien précis pour récupérer l'indésirable Samuel Umtiti

Après une saison 2020-2021 décevante avec notamment cette quatrième place en Ligue 1, et donc l'absence de Ligue des Champions pour l'exercice à venir, l'Olympique Lyonnais doit absolument se renforcer cet été pour montrer un meilleur visage dans les mois à venir. D'autant plus que Memphis Depay est parti du côté du FC Barcelone et que Melvin Bard a été vendu à l'OGC Nice il y a quelques heures. Dans le sens des arrivées, Jean-Michel Aulas et ses équipes ont bouclé l'arrivée de Damien Da Silva, et celle de Henrique.

Deux renforts défensifs donc mais ce n'est pas suffisant. Toujours sur le plan défensif, les Gones cherchent à enrôler un autre défenseur central et Juninho penserait notamment au Brésilien David Duarte comme l'expliquait UOL Esporte ce vendredi. Cependant, mieux vaut creuser plusieurs pistes. Et justement, en coulisses, la formation rhodanienne travaille sur celle menant à un ancien joueur de la maison : Samuel Umtiti.

Un prêt avec prise en charge du salaire à 50% ?

D'après les dernières informations de Sport en Espagne, l'Olympique Lyonnais cherche la bonne solution pour faire revenir le défenseur de 27 ans, formé au club et parti pour le FC Barcelone en juillet 2016. Le média catalan parle d'un possible prêt avec prise en charge à 50% du salaire par le club rhodanien. Car avec la crise financière liée au Covid-19, l'OL doit aussi faire attention à ses finances. Reste désormais à savoir ce qu'en pense le Barça.

Ce qui est sûr, c'est que la formation catalane ne compte plus sur le Français, placé parmi les indésirables et poussé vers la sortie. Le FCB veut en effet faire du ménage pour libérer de la masse salariale car Lionel Messi va prolonger son contrat. Et Samuel Umtiti ne sera pas conservé si un club arrive à bien négocier. L'OL intéressé, Umtiti sur le marché... Affaire à suivre.