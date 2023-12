Le Bayern Munich face au casse-tête Thomas Müller

Légende vivante du Bayern Munich avec qui il a remporté 12 Bundesliga et 2 Ligues des Champions, Thomas Müller arrive doucement, mais sûrement sur la fin de sa carrière. Âgé de 34 ans, le milieu offensif allemand décline logiquement dans les performances. Déjà l’an dernier, il avait moins joué, disputant toutefois 40 matches pour 8 buts et 12 offrandes. Apparu à 15 reprises cette saison (2 buts et 5 offrandes), il ne compte que 6 titularisations et un temps de jeu moyen d’environ 38 minutes. Clairement devenu remplaçant, Thomas Müller semble néanmoins accepter cette situation.

Arrivant en fin de contrat en juin prochain, Thomas Müller admet qu’il reste épanoui avec la formation bavaroise. Interrogé par Bild il y a quelques semaines, il révélait vouloir continuer l’aventure une année de plus : «je veux vraiment jouer encore un an au-delà de 2024. C’est du moins mon projet. Je m’amuse toujours à être sur le terrain, j’espère que ça se voit. […] C’est clair que ça m’énerve quand je ne suis pas sur le terrain. Nous avons actuellement une offre presque excédentaire de joueurs de qualité en attaque. Tout le monde doit parfois prendre sur soi.» Un discours qui laisse entendre une volonté de continuer au sein du club allemand.

Les négociations ont débuté, mais …

Et cela semble être le cas également pour la direction bavaroise qui entend poursuivre la collaboration avec lui. C’est d’ailleurs la posture qu’a tenu le président Herbert Hainer auprès de Bild TV : «nous discutons avec lui, je suis également confiant et j’espère vraiment que Thomas restera avec nous.» Après avoir prolongé Manuel Neuer (et Sven Ulreich), le Rekordmeister souhaite donc maintenir une identité bavaroise forte dans son vestiaire et aimerait continuer avec un joueur majeur du club depuis près de 13 ans. D’ailleurs son état d’esprit est régulièrement mis en avant.

«Je ne peux que féliciter Thomas pour la façon dont il s’entraîne actuellement, même avec le petit groupe qui n’a pas joué. C’est sensationnellement bon et absolument exemplaire. Je pense que parfois il se sent différent à l’intérieur, mais ne le laisse pas paraître parce que c’est un vrai joueur d’équipe à un niveau extrêmement élevé» a déclaré récemment Thomas Tuchel en conférence de presse. Cependant, si les discussions commencent seulement avec Christoph Freund le directeur sportif, rien n’est fait.

Disposant d’un gros salaire, il ne devrait pas subir de réduction sur ce plan en cas de signature d’un nouveau bail, à l’image de ce qu’a connu Manuel Neuer récemment. Un sacré coût pour le Bayern Munich pour un joueur de moins en moins utilisé. Évoqué à Manchester United, Thomas Müller n’entre pas vraiment dans les plans de Thomas Tuchel. Sujet sensible entre la direction bavaroise et le coach allemand, le dossier Thomas Müller n’a pas fini d’agiter l’environnement bavarois.