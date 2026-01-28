Ligue des Champions : le cauchemar de l’OM

C’est une soirée qui restera dans les mémoires. Si les Olympiens ont souvent été déçus en Ligue des Champions ces dernières années, ils n’avaient pas vécu un scénario aussi irréel, aussi cruel. Il y a d’abord eu la prestation, catastrophique, sur la pelouse du Club Bruges. Menés 2-0 au bout de 11 minutes, les hommes de Roberto De Zerbi ont coulé à vitesse grand V. Apathiques, ils ont laissé Bruges déployer leur jeu collectif sans la moindre résistance.

Rulli, Murillo, Aguerd étaient à la rue sur les buts, Gouiri ne réussissait rien devant, et les milieux faisaient leur âge… Tout au long de la rencontre, l’OM a flirté avec la zone rouge, celle de l’élimination. 23e, 24e, 25e, 26e, 27e, les Marseillais ont goûté à plusieurs positions, en fonction des résultats des autres rencontres. Il fallait lorgner ce qu’il se passait à Bilbao, à Pafos, et au final surtout à Benfica. Chaque but valait beaucoup et pouvait coûter plusieurs places.

Et pourtant, l’OM ratait inlassablement toutes ses occasions pendant que Bruges pouvait alourdir le score sur chaque contre ou presque. Le score passait même à 3-0, un but qui pèse lourd, très lourd. Car au Portugal, la folie s’emparait du stade de la Luz. Dernier match de la soirée qui jouait encore, avec 8 minutes de temps additionnel, il offrait un scénario hallucinant. Trubin, le portier ukrainien, pensait d’abord gagner du temps sur un dégagement, avant qu’il se rende compte qu’un but pouvait qualifier les siens, aux dépens de l’OM, alors 24e et dernier qualifié.

Le but de Trubin, les félicitations précoces de Bruges, la détresse des Marseillais

Le portier ukrainien montait alors sur le dernier coup de pied arrêté et trompait de la tête Courtois. Moment de folie intense à Lisbonne, détresse ultime chez tous les supporters olympiens. Scénario inimaginable qui a éliminé l’OM, 25e et premier non-qualifié. « C’est difficile de digérer cette rencontre. On est venu avec beaucoup d’ambition. Nous n’avons pas bien fait les choses et ils ont été plus fort que nous, maintenant, il faut lever la tête. Ça a été très compliqué cette soirée. Cela se joue sur des détails, on le sait et je pense qu’on a payé ça ce soir », lâchait un Balerdi à la mine sombre.

« On ne suivait pas le match (de Benfica) au début parce qu’on a loupé notre match, on ne voulait pas compter sur les résultats des autres. On a pris trois buts et à la fin ça nous coûte la qualification. Le scénario est cruel parce qu’on a pris trois buts. Il fallait gagner ou prendre un point. On est très déçu. Avec le match qu’on a fait, on ne mérite rien, c’est comme ça », a tancé un Amine Gouiri abattu mais lucide. L’OM ne méritait pas grand-chose, et encore moins les félicitations du Club Bruges, qui annonçait la qualification de l’OM pour les barrages sur les panneaux du stade.