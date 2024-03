Le terrible surnom de Vinicius Jr en Allemagne, l’offre folle du Barça à Araujo

Vinicius Jr fait rager l’Allemagne

Le Real Madrid s’est fait peur et s’en est remis à son duo Bellingham-Vinicius Jr pour décrocher son billet en quart de finale de Ligue des Champions. Le RB Leipzig peut s’en mordre les doigts, d’autant qu’un nouveau scandale arbitral a éclaté durant le match. Le but de Vinicius Jr n’aurait pas dû avoir lieu tout simplement car le joueur aurait dû être expulsé pour avoir agressé Orban. Simple jaune malgré intervention de la VAR. Bild enrage ce jeudi matin et a trouvé un surnom au Brésilien : «Vinicius l’étrangleur». Un peu partout en Europe, ce fait de jeu fait parler. En France, L’Equipe parle du match tout sauf génial et rappelle que ce 8ème de finale est entaché de polémiques avec le but refusé à l’aller pour Leipzig et ce rouge qui aurait dû être donné à Vinicius. Le journal Sport évoque aussi cette double confrontation polémique qui permet au Real de filer en quart de finale, l’histoire se répète peut-on lire. Bref, un scandale d’arbitrage de plus dans l’histoire du Real Madrid en Ligue des Champions.

Laporta déclare sa flamme à Araujo

À l’occasion de la présentation d’un documentaire sur Ronald Araujo, l’Uruguayen a été interrogé sur son futur au Barça. Comme le relaye Sport dans ses pages intérieures, le défenseur a voulu écarter toute rumeur de départ, alors que le Bayern Munich lui fait les yeux doux. : « Je suis très heureux ici. Je ne sortirai pas cet été », a-t-il lâché. Son président Joan Laporta également présent, s’est alors emballé à son sujet et a lâché ceci : « Je le renouvellerais à vie. (…) C’est une personne merveilleuse. Je veux souligner son engagement envers le club. Pour le Barça, c’est une fierté qu’un joueur comme lui défende les couleurs du Barça de cette manière ». Une sacrée déclaration d’amour.

Salah au cœur d’un conflit

Indisponible depuis deux semaines et demie, Mohamed Salah fait partie du groupe convoqué par Jürgen Klopp pour affronter le Sparta Prague ce jeudi en Ligue Europa. «Mo est impatient d’y retourner», comme l’écrit le Daily Star dans son encart. Une sacrée nouvelle pour les Reds puisque Salah n’a joué que 46 minutes en club depuis sa blessure à une cuisse contractée avec l’Egypte mi-janvier durant la CAN. Mais comme le rapporte le Daily Mail, ce retour est considéré comme précipité au pays. Le tabloïd anglais relaye la «fureur égyptienne» dans ses pages intérieures. La convocation de Salah pour la rencontre de ce soir fait donc bondir la Fédération égyptienne qui a déclaré qu’elle exigerait que Salah les rejoigne s’il devait jouer quelques minutes pour Liverpool avant la trêve internationale. Comme souvent, c’est la guerre entre les clubs et les sélections.