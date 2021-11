Ligue 2 : Toulouse piégé par Quevilly-Rouen, la bonne opération pour le Paris FC et l'AC Ajaccio

Après la défaite surprise de Sochaux contre Nîmes (0-1) et la large victoire d'Auxerre contre Pau (4-1) un peu plus tôt ce samedi, la 15ème journée de Ligue 2 se poursuivait avec le traditionnel multiplex de 19 heures. Le leader toulousain poursuit sa mauvaise série et enchaîne un troisième match nul consécutif, concédé cette fois-ci sur la pelouse de Quevilly-Rouen (0-0), au terme d'une nouvelle prestation décevante des Violets. Le TFC, qui n'aura jamais su trouver la solution face à un bloc normand solide, reste leader mais ne possède plus qu'une unité d'avance sur l'AJA au classement. Le Paris FC a lui réalisé l'une des meilleures opérations de cette levée dans l'antichambre du football professionnel français.

La suite après cette publicité

Les hommes de Thierry Laurey ont assuré le service minimum en s'imposant contre Rodez (1-0), grâce à une réalisation précoce de Mahamé Siby (2e), alors que leurs adversaires ont évolué en infériorité numérique au cours des 30 dernières minutes après l'expulsion d'Adilson Malanda (59e). Les Franciliens profitent du faux pas du Havre, qui a concédé le nul contre Valenciennes (0-0), et de la défaite de Niort contre Nancy (1-3), grâce à un triplé de Mickael Biron, pour revenir à 1 petite longueur de la 5ème place des Normands. À noter la victoire sur le fil de Grenoble contre Dunkerque grâce à une réalisation tardive de Loic Nestor, et de celle d'Ajaccio à l'arrachée contre Dijon. Les Corses passent devant Sochaux et grimpent sur le podium de Ligue 2.

Les résultats de 19 heures

AC Ajaccio 1-0 Dijon FCO : El Idrissy (90e+4)

Amiens SC 0-0 SM Caen

Grenoble Foot 38 1-0 USL Dunkerque : Nestor (90e+3)

EA Guingamp 2-3 SC Bastia : M'Changama (53e), Guidi (90e+4, csc) / Santelli (28e), Salles Lamonge (60e), Saadi (63e)

Havre AC 0-0 Valenciennes FC

Chamois Niortais FC 1-3 AS Nancy-Lorraine : Thiam (57e, csc) / Biron (11e, 48e, 69e)

Paris FC 1-0 Rodez Aveyron Football : Siby (2e)

Quevilly-Rouen 0-0 Toulouse FC