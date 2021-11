Portugal : Fernando Santos dévoile la raison de la colère de Cristiano Ronaldo

Auteur d'une prestation en demi-teinte dimanche soir à Lisbonne, Cristiano Ronaldo n'a pu empêcher la défaite du Portugal face à la Serbie (1-2) lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Un revers lourd de conséquence qui obligera donc la Seleçao das Quinas à passer par les barrages pour tenter de se qualifier. Frustré à l'issue de la rencontre, l'attaquant mancunien de 36 ans n'a d'ailleurs pas caché son mécontentement sur la pelouse de L'Estádio da Luz. Dans une scène captée par la chaîne brésilienne TNT Sport, CR7 apparait d'ailleurs en discussion avec son sélectionneur Fernando Santos avant de s'emporter, de quoi alimenter un début de polémique autour de la star lusitanienne.

Pourtant, contrairement à ce que cette séquence pouvait laisser croire, Cristiano Ronaldo n’était pas en train de s’énerver contre le technicien portugais mais pestait encore sur le résultat du match aller et de son but injustement refusé à Belgrade. C'est en tout cas l'explication donnée par Fernando Santos, présent en conférence de presse : «ce n’était pas une explication entre nous. Il disait à l'autre joueur (ndlr : Strahinja Pavlovic) qu'il avait marqué un but à la dernière minute et que l'arbitre ne l'avait pas compté. Sur le terrain il a dit que nous avions marqué un but là-bas et que l’arbitre ne l’avait pas compté. Sa réaction était normale, il était frustré». De quoi tuer dans l'œuf tout début de polémique avant un rendez-vous décisif lors des barrages.