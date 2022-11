Rennes : la mise en garde de Bruno Genesio

Tenus en échec par les Chypriotes de l'AEK Larnaca (1-1), les Rennais ont déçu, malgré leur qualification pour la phase finale de la Ligue Europa. Deuxièmes de leur groupe B derrière Fenerbahçe, les Bretons ont assuré l'essentiel, sans pour autant convaincre pleinement leur entraîneur, Bruno Genesio, qui a tenu à remobiliser ses troupes après la rencontre.

« Je dis que c’est bien parce quand tout va bien, trop bien, on peut, peut-être, penser qu’il suffira de jouer au Roazhon Park devant notre public pour gagner. Et que même en faisant 80 ou 90% des efforts, cela suffira. On a vu que cela ne suffisait pas, c’est une mise en garde, un rappel », a tempéré l'ancien Lyonnais. Loin d'être inquiétants, les Rouge et Noir poursuivent néanmoins leur belle série, eux qui restent notamment sur 7 victoires en 9 matchs en championnat, avant de se rendre à Lille ce dimanche (17h05).